Vier Friese huis-aan-huisbladen samengevoegd tot twee

Tot er meer bekend is over de toekomst blijft NDC Mediagroep de uitgever van de bladen. Het Belgische Mediahuis ziet als eigenaar van NDC geen toekomst meer in de huis-aan-huisbladen en zoekt een koper. De toekomst van de bladen is onzeker, want partijen die ze willen overnemen staan niet in de rij. Winst maken is met de kleine kranten bijna niet mogelijk door tegenvallende advertentie-inkomsten.

Toch al verreweg hetzelfde

De naam van de Kollumer Courant verdwijnt dus helemaal. Volgens een woordvoerder van de uitgever heeft de de naam van de Kollumer Courant geen lange historie, daarom heeft NDC die keuze gemaakt. De vier weekbladen worden vanaf 5 mei samengevoegd. "De kranten waren al grotendeels hetzelfde en vanaf volgende week zijn ze dus in zijn geheel samengevoegd," zo laat de uitgever weten.

De andere, nog bestaande huis-aan-huisbladen van NDC zijn het Bolswards Nieuwsblad, de Drachtster Courant, De Feanster, de Franeker Courant, de Heerenveense Courant, Huis aan Huis Leeuwarden en het Sneeker Nieuwsblad. Verder zijn er nog een aantal abonnementskranten: de Balkster Courant, de Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland en de Stellingwerf.