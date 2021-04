Focco (19) bouwt zijn eigen tiny house in Ezumazijl

Focco's tiny house staat nu nog vlak bij de sluis in Ezumazijl, op een klein stukje lopen van het huis van zijn opa en oma. Er wordt wekelijks gewerkt aan het huisje. Intussen schiet het lekker op: de buitenkant is zo goed als klaar en werd vrijdag voorzien van houten bekleding.

Minimale faciliteiten

Van binnen wordt het huisje goed geïsoleerd, om het met speciale panelen elektrisch te kunnen verwarmen. Met name het inrichten van een tiny house is nog een flinke puzzel. "Je moet zo optimaal mogelijk omgaan met je ruimte, met minimale faciliteiten", zegt Focco. "Ik krijg een huisje, daar komt een douche in en natuurlijk een keuken en een bed. Wat heb je verder eigenlijk nog nodig?"

Als het huisje straks klaar is, moet er nog een plek voor worden gezocht. Zijn tiny house blijft waarschijnlijk niet in Ezumazijl, maar een geschikte locatie vinden is lastig. Dat komt doordat er in de meeste gemeenten niet veel plaatsen beschikbaar zijn voor de kleine huisjes. "Maar het zou mooi zijn om in Fryslân te blijven", vertelt Focco. "Maar dan moeten er in de regio wel meer plaatsen beschikbaar komen."