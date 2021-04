College Leeuwarden wil na juridisch advies door met prijswinner Zalen Schaaf

Het plan kwam uren later binnen op het voorgeschreven e-mailadres zalenschaaf@leeuwarden.nl. Turfmarkt BV had de plannen in eerste instantie echter naar info@zalenschaaf.nl verzonden en zou daarom volgens de FNP uitgesloten moeten worden. Maar omdat de inhoud van de plannen in beide mails hetzelfde was, is het volgens juridisch advies 'te verdedigen' om het plan, dat volgens de jury het beste zou zijn, tóch mee te nemen in de beoordeling.

Vertrouwen van college

Fractievoorzitter Jan Willem Tuininga van de FNP zegt dat hij het 'interessant' vindt dat het college extern juridisch advies heeft ingewonnen. "Blijkbaar vertrouwde het college het toch niet helemaal."

Tuininga noemt de conclusie die Hein de Haan aan het juridisch advies verbindt, 'discutabel'. "De gemeente moet zich gewoon aan de eigen spelregels houden." Volgens Tuininga kan het juridisch advies ook zo worden uitgelegd dat het slimmer is om Turfmarkt BV wel uit te sluiten.

17 mei verder

De Leeuwarder politiek zal op 17 mei verder spreken over de toekomst van Zalen Schaaf. Bij de prijsvraag werden drie plannen ingezonden. De gemeenteraad is tamelijk verdeeld over welk plan het beste is. De FNP is voor het plan 'Schaaf mut blieve' van Bobby Veenstra en Steven de Jong, omdat dat plan uitgaat van restauratie van de grote zaal en behoud van de culturele functie van het complex.