Kamerdebat toeslagenaffaire en uitstel schadevergoeding geven gedupeerde ouders onrust

Na twaalf uur lang debatteren wist ze nog steeds niet waar de gedupeerden aan toe zijn. "Ik vond het vooral lang duren en veel geleuter. Ik ben toen maar op bed gegaan, want morgen gaat de wekker weer vroeg. Het huishouden moet wel door blijven draaien."

Onrust

Het Kamerdebat ging volgens De Vries te veel over beeldvorming en de lastige verhouding tussen kabinet en kritische Kamerleden en veel te weinig over de hulp aan de slachtoffers van de kindertoeslagenaffaire. Bovendien werd duidelijk dat, in strijd met eerdere afspraken, lang niet alle ouders voor 1 mei de toegezegde 30.000 euro krijgen. Beide zaken leiden tot zorgen op in de groep. "Er heerst veel onrust. Vooral bij de groep gedupeerden die nog van niets weten."

De Vries heeft al een voorschot gekregen, maar nog geen definitieve regeling. Met een gezin van vier kinderen en zeven katten kan ze meer duidelijkheid wel gebruiken. Maar ze is er optimistisch over dat ze die wel op korte termijn krijgt. "Ik heb gehoord dat er vandaag ook weer veel brieven de deur uitgaan. Ik ga ervan uit dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen nu echt wel vaart maakt."

Nieuwe kans

Als gedupeerde ouder had De Vries meer verwacht van het Kamerdebat, maar de Tweede Kamer krijgt een nieuwe kans. Bij het volgende Kamerdebat op 19 mei staat als het goed is de hulp aan de slachtoffers centraal.

Als het aan Lotgenotengroep KOTA ligt, gaat die hulp verder dan de toegezegde 30.000 euro. Een deel van de ouders heeft ook hulp nodig op het gebied van huisvesting, het vinden van werk of psychologische problemen. "Veel mensen moeten een nieuwe start maken. Met geld alleen is het niet klaar. Het vervolg is even belangrijk", zo zegt De Vries.