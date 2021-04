Mega-operatie om vlaggenmast op kerk Friens te vervangen

De aluminium mast is negen meter lang en kan daardoor niet zomaar naar boven worden gebracht. Het trappenhuis in de klokkentoren is daar veel te smal voor.

Koster Piet Sjonger is al meer dan vijftig jaar betrokken bij de kerk en kent de gevaarlijke trapjes dan ook op zijn duimpje. Een lange vlaggenmast past daar niet zomaar doorheen, ziet hij ook. De route naar de top gaat namelijk dwars door het klokkenspel heen en die bochten kunnen niet worden gemaakt met de lange stok.