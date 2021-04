Doek valt na 26 jaar voor Iepenloftspul Opsterlân: "Het doet gewoon zeer"

Volgens voorzitter Hielke Reitsma trok het iepenloftspul van Opsterland de laatste jaren niet genoeg bezoekers om voldoende geld in het laadje te brengen. "Er zijn zoveel iepenloftspullen en niet iedereen kan naar ieder iepenloftspul. Er kwamen wat te weinig mensen bij ons tijdens de laatste voorstellingen. Dus eigenlijk heeft het succes van de iepenloftspullen in Fryslân ons een beetje de das omgedaan."

Schuldeisers en slecht weer

De stichting had nog enkele schuldeisers die niet betaald konden worden. Volgens Reitsma hebben ze er alles aan gedaan om het wel voor elkaar te krijgen. "Ludieke acties in coronatijd, wc-papier verkopen, crowdfunding, noem maar op. Maar door corona konden we dat niet op poten zetten."

Ook het waar van de afgelopen jaren in de periodes van de voorstellingen zat niet mee. "Wij konden in ons knusse openluchttheatertje maar zo'n 250 tot 300 mensen houden en als veel mensen dan niet komen vanwege het weer, en de kosten worden wel gemaakt, dan gaat het hard."