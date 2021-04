Meivakantie-drukte bij Rederij Doeksen: vrijdag al 7.000 mensen vervoerd

Volgens directeur Dirk Spoor is het 'gezellig druk.' "We hebben al een jaar ervaring met toerisme in coronatijd, dus we proberen het goed op te vangen. In de terminal proberen we de mensen de ruimte te geven. We houden 'm zo nu en dan even dicht, zodat er doorstroom is. En buiten de terminal hebben de mensen ook eigen verantwoordelijkheid. Dus wie afstand wil houden, kan dat doen."

Boek rustige tijden

Rederij Doeksen heeft ook beleid om de drukte zoveel mogelijk te spreiden. "Want 's ochtends vroeg en 's avonds laat is het vaak rustig op de boot. Als je buiten de populaire tijden reist, dan heb je ook veel meer ruimte. Daar wijzen we de mensen ook op met het boeken. Dat werkt wel goed."

"Blijft een beetje dubbel"

Voor directeur Spoor blijft de situatie nog wel een beetje een dilemma. "Mensen willen wel graag even weg, bijvoorbeeld naar Vlieland of Terschelling. Maar het is coronatijd, dus dan moet je toch wat anders op pad dan normaal. Voor sommige mensen is het toch even wennen. Er wordt veel gebruik gemaakt van binnenlandse vakanties in de meivakantie. We hebben er mooi weer bij. Maar het blijft een beetje dubbel."