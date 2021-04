Kinderen maken wandel- en fietsroute tussen Lekkum en Wyns

Het project is vrijdag geopend. Op de route zijn creatieve uitspattingen van kinderen te zien. Zo zijn er 'happy stones' op allerlei plekken neergelegd. Dat zijn beschilderde stenen. Ook kinderen van d 'Peuterspeelontdekplek' en de BSO werkten mee aan de fiets- en wandelroute. Die is opgedeeld in verschillende thema's, zo werkte groep 4 aan dieren.

"Wij mogen geen ouders in de school ontvangen, en je mist daardoor een stukje verbinding. Met dit project kunnen we weer wat van onszelf laten zien," vertelt directeur Hennie Zwart over de route.

Gekleurde dino

Zodoende zit halverwege Lekkum en Snakkerburen nu een grote gekleurde dinosaurus op een nest te broeden. Met een speciale app via Space Time Layers worden mensen bij gesproken met uitleg over de route. De route begint bij de Prof. Wassenberghschool midden in het dorp Lekkum en loopt via het buurdorp Snakkerburen, de Vrijheidswijk en Blitsaerd in Leeuwarden via Miedum naar Wyns.

Vier weken

De werken langs de route blijven vier weken staan. Met de app zien mensen wat er te vertellen is op de locaties die ze tegenkomen. Met behulp van een QR-code kunnen ouders meer zien. Zij zien extra's als informatie over het project dat hun kinderen gemaakt hebben.