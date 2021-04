Nieuw mijnbouwbedrijf wil gasvelden boven Terschelling ontginnen

Kistos heeft interesse in de exploitatie van de gasvelden boven Terschelling. Het is nog afwachten wat de plannen precies zijn. Dat liet financieel directeur van Tulip Oil, Ruud Schrama, aan de Leeuwarder Courant weten. Toch zijn op het eiland en bij natuurorganisaties de alarmbellen afgegaan.

Annet van Essen uit Hoorn was jarenlang een van de drijvende krachten achter de actiegroep gasTvrij Terschelling. "Ik heb mijn hesje uit de kast gehaald want ik maak mij wel zorgen." De kustzone van Terschelling is Natura 2000-gebied. Dat houdt in dat het beschermde natuur is.

Overname terugverdienen

Investeerder Kistos ziet heil in vier gasvelden van Tulip Oil. Twee liggen noordelijk van Terschelling, de anderen voor de kust van IJmuiden. De overname van Tulip Oil kost Kistos 220 miljoen euro. De verwachting is dat het snel wordt terugverdiend.

In het persbericht schrijft Kistos dat de velden winstgevend zijn en veel geld kunnen opleveren. Bovendien kan het gas er behoorlijk duurzaam worden uitgehaald. Dat wordt gedaan met zonne- en windenergie, zo laat Kistos weten.

Protest verwacht

Er ligt ook een gasveld onder Terschelling. Dat wordt waarschijnlijk niet verder ontwikkeld. Het gas is van lage kwaliteit en en er wordt opnieuw veel verzet verwacht van eilandbewoners. Dat was er eerder ook al. In 2015 en 2016 was er al veel verzet tegen de plannen van Tulip Oil. Het eiland kwam in verzet en Tulip zag uiteindelijk af van de winningsplannen.