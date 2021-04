Freedsmerk over druk op zorg: "Jammer dat het applaus verstomd is"

"Jammer dat het applaus voor de zorg verstomd is," zegt een van de marktbezoekers. Voor het eerst was er vrijdag weer een volledige markt, dus inclusief alle non-foodkooplieden. Het was ook meteen weer een stuk drukker als de laatste maanden en de stemming onder de kooplieden was uitgelaten.

Toch begrepen ze ook de zorgen in de ziekenhuizen heel goed. "Als ik hoor dat code zwart dichtbij is, dan houd ik mij hart wel vast!" Een andere koopman voegde daar aan toe dat het ook code zwart is voor de horeca en voor veel retailzaken. Volgens hem komt het er met name op aan dat de geldende maatregelen als afstand houden en mondkapjes gebruiken, worden nageleefd.

"Klap in het gezicht"

"Situaties in de Prinsentuin met Koningsdag helpen dan niet", zo werd ook opgemerkt. "Dat zie ik echt als een klap in het gezicht van de zorg. En dat terwijl die mensen zo hard werken. Zij verdienen alle respect!" Anderen wezen op de politiek die de laatste tien jaar de zorgcapaciteit te veel beperkt heeft: "Dan zie je dat het nu zomaar begint te knijpen.

Een ziekenhuismedewerkster stond er wat dubbel in: "Ik merk en zie hoeveel druk er op staat in de ziekenhuizen, maar mijn man heeft een horecabedrijf, dus die kant zie ik ook. Het is een lastige spagaat!"

Onder het motto: "Oog voor de zorg" schenkt Omrop Fryslân volgende week maandag de hele dag aandacht aan de zorg en de medewerkers.