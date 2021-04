GGD Fryslân niet gerust op gevolgen versoepeling coronamaatregelen: "Houd nog even vol"

Directeur Margreet de Graaf van GGD Fryslân roept iedereen op om nog even vol te houden. "De mensen zijn bijna kalfjes in het weiland. Ze gaan alle kanten op van blijdschap. Maar wacht nog even een paar weken, dan is er weer een groter deel gevaccineerd. Er lopen nu veel meer mensen rond die besmettelijk zijn dan afgelopen zomer, dus het risico is veel groter."

Druk op ziekenhuizen groot

Niet alleen de GGD, maar ook de ziekenhuizen zijn er niet gerust op. "De druk op de ziekenhuizen is groot. Operaties worden telkens uitgesteld, omdat er wéér te veel coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Elke uitgestelde operatie is er een te veel", aldus De Graaf. Het coronavirus is momenteel het zichtbaarst bij de groep mensen onder de veertig jaar, zegt ze.

De overvolle parken en bijvoorbeeld het Cambuurfeest in Leeuwarden, waar de mensen zich niet aan de coronaregels hielden, zijn niet uit de cijfers te halen volgens De Graaf. Het aantal besmettingen en de leeftijdsgroepen in Leeuwarden zijn gelijk aan voorgaande weken, zegt ze. "Bij bron- en contactonderzoek geven de mensen ook niet op dat het Cambuurfeest mogelijk een oorzaak is."

Zelftesten minder betrouwbaar

Het aantal testen is iets gedaald, maar in vergelijking met de rest van het land doen we het goed, zegt De Graaf. Een reden kan zijn dat mensen nu vaker een zelftest doen en niet naar een teststraat gaan. "Dat hopen we niet, want die zelftest is echt bedoeld als een aanvulling op het aanbod en niet als vervanging. Die zelftesten zijn veel minder betrouwbaar."

De Graaf zegt dat mensen er voorzichtig mee moeten zijn en voor de zekerheid toch naar een testlocatie moeten gaan, al helemaal bij een positieve uitslag van de zelftest en als er sprake is van klachten die op een besmetting met het coronavirus kunnen wijzen.