Drie nieuwe leden in stichtingsbestuur SC Cambuur

Er zijn drie nieuwe leden benoemd in het stichtingsbestuur van SC Cambuur. Het gaat om Roland Spoelstra vanuit de gemeente Leeuwarden, Lars Hornstra namens de supports en Harry van der Zee namens de sponsoren. Het drietal begint op 1 mei. Er moeten nog twee zetels worden ingevuld in het stichtingsbestuur. Die worden later ingevuld vanuit de certificaathouders.