Mensensmokkel op zeilboot die vertrok uit Friese haven richting Engeland

De politie kreeg op dinsdag 13 april een melding binnen van een zeilboot die een 'vreemde reis' richting Engeland zou maken. De schipper had een zeilboot gehuurd van een particulier. Het schip vertrok in het weekend van 10 april uit de haven aan het IJsselmeer.

Omdat de zeilboot mogelijk nog in Nederland voer, belde de politie met meerde sluiswachters met het verzoek uit te kijken naar de boot. Het Team Maritieme Politie (TMP) en de Koninklijke Marechaussee werden ook op de hoogte gebracht.

Engeland

De maritieme politie heeft de zaak doorgezet naar de Engelse collega's. De zeilboot werd in Nederland niet meer gezien. Op donderdag 15 april kwam er bij de politie echter een melding binnen dat er eenzelfde type zeilboot was onderschept voor de Engelse kust. Aan boord van de boot waren een Duitser, een Engelsman en acht Albanezen. De politie vermoedt mensensmokkel.

Uit onderzoek blijkt dat de bemanning via Kornwerderzand het IJsselmeer heeft verlaten. Het is nog onduidelijk waar de migranten aan boord zijn gekomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.