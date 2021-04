Maximale werkstraf geëist voor veroorzaken dodelijk ongeluk bij Gorredijk

De Gorredijkster was op 29 januari 2020 met zijn auto op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Vlak na de aanrijding zei hij tegen een politieagent en bij de meldkamer dat hij met de autoradio bezig was en 'ineens een klap' hoorde. Later kon hij zich dat niet herinneren.

De officier van justitie gaat ervanuit dat het gedoe met de radio ervoor zorgde dat de verdachte zijn aandacht even niet bij het verkeer had. De officier oordeelde dat de Gorredijkster 'aanmerkelijk onoplettend en onachtzaam' is geweest.

De eis van 240 uren taakstraf is het maximum aantal uren dat kan worden gegeven. De rechtbank doet op 12 mei uitspraak.