RTV NOF genomineerd voor Lokale Omroep van het Jaar

"Opnieuw horen we bij de top van Nederland, echt geweldig voor onze redactie en vrijwilligers!", zegt RTV NOF-voorzitter Marco Keizer. In 2019 werd RTV NOF voor het eerst genomineerd in deze categorie. De omroep heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet.

RTV NOF doet mee aan een landelijke pilot voor professionalisering van lokale omroepen, is gefuseerd met buuromroep RTV Kanaal 30 in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en werkt samen met Omrop Fryslân en de NOS.

Lokale Media Awards

In totaal zijn er negen omroepen genomineerd voor de prijs: Dtv Nieuws, OOG Groningen, OPEN Rotterdam, Omroep Venlo, REGIO8, RTV Maastricht, Streekomroep ZuidWest, WOS en dus RTV NOF. De omroepen mogen zich presenteren voor een vakjury.

De Omroep van het Jaar-award is onderdeel van de Lokale Media Awards, Die worden op vrijdag 11 juni digitaal uitgereikt. Naast de prijs voor beste omroep worden ook prijzen uitgereikt voor radio- en televisieprogramma's en talentvolle presentatoren.