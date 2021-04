Commissaris Arno Brok wil betere vergoeding voor Statenleden: "Het is niet genoeg"

Van alle 570 Statenleden heeft een kwart, verspreid over alle provincies, meegedaan aan het onderzoek. Ze hadden ook kritiek op het gedrag van collega's en burgers. Dat zou soms niet integer, respectloos en agressief zijn.

In Fryslân stapten de afgelopen jaren vijftien Statenleden op en niet altijd met een goede reden, zegt commissaris Brok. "We hebben vorige week afscheid genomen van drie Statenleden, maar daar zat ook gewoon een verhaal bij. Eén wordt burgemeester, één vertrekt naar de Tweede Kamer en één heeft er tien jaar ingezeten."

Vergoeding te laag

Brok is het ermee eens dat de vergoeding voor Statenleden te laag is. Die is 700 euro per maand. "Dat lijkt veel, maar dat is het absoluut niet." Volgens hem kan een Statenlid daar niet een dag mee vrijkopen bij een werkgever en het pensioengat compenseren. "Dus die compensatie is niet eens genoeg voor iemand met een reguliere baan. Dat nodigt niet echt uit om Statenlid te worden."

Hij pleit bij het departement voor Binnenlandse Zaken voor een betere vergoeding voor Statenleden. Gemeenteraadsleden krijgen die inmiddels wel en dat moet worden rechtgetrokken, vindt Brok.

Tijdsbesteding uit balans

Naast de lage vergoeding is ook tijd een van de redenen om te stoppen. Kwam twee jaar geleden de helft van de Statenleden nog uit met de tijd, nu is dat een derde volgens Brok. "Het kost veel meer tijd. In een grote provincie, zoals bij ons in Fryslân met vierhonderd dorpen, vier eilanden en elf steden, zijn de mensen ook veel onderweg. Dat betekent dat veel Statenleden meer dan twintig uren per week bezig zijn met het werk. Dus de tijdsbesteding is ook wat uit balans."

Door het grote verloop in het hoogste bestuursorgaan van de provincie gaat er kennis verloren, denkt Brok. "Want als er geen continuïteit is of mensen die ook nog besef van het verleden hebben, dan is dat collectief geheugen ook weg."