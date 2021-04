VIDEO: Fotograaf Ellen de Vries vindt Afsluitdijk 'een magische plek'

Als kind kwam Ellen al op de Afsluitdijk. Ze woonde toen nog in Fryslân en ging in Noord-Holland op vakantie. Ze begint er spontaan Fries van te praten: 'Ik fyn it altyd prachtich as je oer de dyk ride, dat je oer it Iselmar sjen kinne. En dat je je gedachten gean litte kinne."

Met haar foto's wil Ellen laten zien dat overal iets moois te zien is. "Overal zit een soort schoonheid in. Als je daar langer naar gaat zoeken, krijg je soms een soort vervreemding. Dat je denkt: Wat zie ik nu eigenlijk? Ik vind het mooi om die verwondering over te brengen."