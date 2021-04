Pesticiden aangetroffen in grutto's bij Hallum en Blessum

DDT is sinds 1973 niet meer toegestaan in Nederland, maar wordt nog steeds overal in de natuur gevonden. Onder andere in West-Afrika, waar de grutto overwintert, wordt DDT nog wel gebruikt om de malariamug te bestrijden.

"We hebben de grutto's op meer dan 700 stoffen onderzocht. Het is verontrustend dat in alle monsters DDT", zegt teamleider biodiversiteit Joost Lommen fan it Centrum voor Landbouw en Milieu.

Dunne eierschaal

DDT heeft een negatief effect op de dikte van de eierschaal van de grutto's, waardoor eieren kunnen breken en dus niet uitgebroed kunnen worden. "Het kan zijn dat een grutto bijvoorbeeld een worm heeft gegeten en op die manier DDT in zich krijgt", verklaart Lommen. "DDT is een hele persistente stof, dus die breekt niet snel af."

De stof wordt volgens Lommen ook wel aangetroffen in ijsberen en roofvogels. "Je ziet ook dat de DDT van generatie op generatie overgaat." In één grutto werd ook DEET gevonden, wat mensen gebruiken op hun huid of kleren om insectenbeten tegen te gaan.

De gruttopopulatie in Nederland neemt al jaren sterk af, wat wordt geweten aan de intensivering van de landbouw. Een mogelijke oorzaak van de afname is de blootstelling van de weidevogel aan chemische stoffen, zoals pesticiden. Ook kan het zijn dat het voedselaanbod voor grutto's is afgenomen door de pesticiden, meldt het CLM.

Verder onderzoek

Het Centrum voor Landbouw en Milieu en het Louis Bolk Instituut willen nu nader onderzoek doen naar een grote groep grutto's om te kijken of er een verband is tussen de dikte van de eierschaal en het DDT-gehalte in het ei. "Of het probleem ook invloed heeft op de reproductie van de grutto is nog de vraag. Dat willen we beter uitzoeken", aldus Lommen.