Geen geitenhouderij in Reduzum: "Blij dat gemeente onze zorgen serieus neemt"

Veehouder Boonstra uit Reduzum wilde van zijn boerderij met koeien een geitenhouderij maken, met 2.840 geiten. In sûn Reduzum heeft geen probleem met Boonstra zelf, maar wel met de geiten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die in de omgeving van een geitenhouderij wonen, vaker longontsteking hebben.

Het RIVM doet daar op dit moment vervolgonderzoek naar. "Die resultaten zijn nog niet bekend en worden verwacht in 2024. Daarom zeggen wij: wacht eerst even tot je weet hoe het precies zit, want dan weet je ook wat voor maatregelen je moet nemen", zegt Boersma.

De fracties van de FNP en GroenLinks in de gemeente Leeuwarden stelden vragen over de kwestie, waarna de gemeente besloot dat er geen geitenhouderij mag komen binnen een straal van twee kilometer van huizen.

"Het is dubbel"

In de meeste provincies geldt er een geitenstop, behalve in Fryslân en Groningen. Gemeente Weststellingwerf kondigde woensdag wel een geitenstop aan. "Het is natuurlijk ook dubbel", vervolgt Boersma, "want boeren horen ook bij onze drie dorpen: Friens, Idaard en Reduzum. Wij hopen dat Boonstra als boer met koeien een goede toekomst heeft."

Veehouder Boonstra laat in een reactie weten dat hij het jammer vindt dat hij niet kan overstappen naar een geitenhouderij. Hij zet zijn bedrijf voort met koeien. Boersma: "Wij zeggen niet dat wij voor altijd tegen geitenhouderijen zijn. Maar zolang wij wachten op onderzoeksresultaten, zeggen wij nee."