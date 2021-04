Aantal besmettingen neemt af, maar sterfgevallen en opnames nemen toe

De meeste besmettingen zijn deze week gemeld in de gemeente Leeuwarden: het gaat om 215 besmettingen. Daarna volgt Súdwest-Fryslân met 162 besmettingen.

Omgerekend meeste besmettingen in Harlingen

Omgerekend naar het aantal inwoners schiet de gemeente Harlingen er nogal bovenuit. Daar waren in de afgelopen week 324 besmettingen op 100.000 inwoners. Daarna volgt De Fryske Marren met 244 besmettingen op 100.000 inwoners.

Met meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners is er volgens het RIVM sprake van 'extreem veel' nieuwe besmettingen. Dan geldt het risiconiveau 'zeer ernstig'. Dat was alleen in Harlingen nog het geval in de afgelopen week. Ligt het aantal besmettingen per week tussen de 100 en 250 per 100.000 inwoners, dan is de situatie 'ernstig' .