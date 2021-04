Diefstal op Noorderbegraafplaats Leeuwarden zorgt voor pijn bij nabestaanden

Zijn nicht laat een foto zien van één van de beelden die is gestolen. Het gaat om een grote engel van zo'n 50 centimeter hoog. "Ja, die is flink zwaar. Dat is gewoon beton. De kunstbloemen die erin zitten zijn ook zwaarder gemaakt met zand. Dat hebben ze gewoon kapot gemaakt, zonde."

Grafschennis

Wat Poelstra het meest raakt is dat het graf geschonden is. "Wij komen hier op de verjaardagen, op feestdagen. Dit is voor ons als familie een heel belangrijke plaats. Daar moet je afblijven. Blijf van een ander z'n spullen af. Als ze het willen hebben, kunnen ze het ook vragen."

Zijn nicht laat een bericht aan Poelstra zien. Daar staat dat er mogelijk een persoon is aangehouden. Het is een schrale troost: "Het gaat er niet om dat je het kwijt bent, maar de familie wil er graag weer wat neerzetten en het moet niet weer kwijt."