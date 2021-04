Grouster veroordeeld tot werkstraf voor rijden met hennep en xtc-pillen

Een 29-jarige inwoner van Grou is veroordeeld tot een maximale werkstraf van 240 uur voor het rijden met drugs. De verdachte reed in januari 2019 door Berltsum met bijna 50 xtc-pillen en zo'n 4 kilo hennep, met een waarde van zo'n 16.000 euro. De officier eiste vier maanden cel, maar er kon niet bewezen worden dat de man in drugs handelde. Daarom blijft de straf beperkt tot een werkstraf.