Ansie werkt op covid-afdeling in Curaçao: "Het was pittig de eerste weken"

"Het wordt nu wel beter, maar het was wel pittig in de eerste weken. Er waren veel zieke mensen", vertelt Korenstra. De meeste zieke mensen liggen op de intensive care en op de medium care. "Het was zwaar, maar het ergste is nu geweest. We krijgen weer wat lucht. Je hoopt dat je mensen wat kunt bijstaan. En even met ze spreekt en hun verhaal aanhoort. We lopen in pakken, dus dat is niet altijd makkelijk. Maar we doen ons best."

Benauwd en uitgeput

Korenstra werkt op de covid-afdeling, waar nog de minst zieke mensen liggen. "Maar zij zijn toch wel ziek: benauwd, moe en uitgeput. Mensen zijn vaak bang voor hoe het verder gaat. En ze krijgen zuurstof."

De Lemster had altijd al de wens om eens in het buitenland te werken. "Ik volg uitzendbureaus die mensen naar het buitenland uitzenden. Toen kwam hier een oproep voor voorbij. Je moest wel op korte termijn kunnen, maar dat kon gelukkig bij mijn werk." Het ministerie van Volksgezondheid had dringend extra handen nodig op het Caribische eiland. Binnen een week zat Korenstra op het eiland. Ze woont daar tijdelijk in een resort, verder ziet ze niet veel van het eiland.

Nog een maand werk

Ze blijft nu nog een maand op Curaçao. Een keuze waar haar gezin in Fryslân helemaal achter staat. "Mijn kinderen zijn al wat groter, de jongste is 21. Ik heb het wel met hen besproken, gevraagd wat ze ervan zouden vinden. Maar ze wisten dat ik het graag een keer wilde. Ze vonden het ook wel stoer, ze waren wel trots. Als ze er niet achter hadden gestaan, had ik het niet gedaan."