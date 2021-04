Friese organist Liuwe Tamminga (67) overleden in Italië

Eén van zijn meest bekende optredens in ons land was toen hij op verzoek van de Koninklijke familie orgel speelde bij de rouwdienst van prins Claus. In het jaar van de Culturele Hoofdstad 2018 heeft hij nog in alle elf steden op het orgel gespeeld.

Al jong muzikaal

Eén van zijn broers, Meile Tamminga, vertelt dat het muzikale er al vroeg in zat. De broers moesten van hun moeder op harmoniumles. De jonge Liuwe haalde de andere jongens al snel in. Tamminga studeerde aan het conservatorium in Groningen, voor orgel en klavecimbel. In 1980 won hij het nationaal orgelimprovisatie-concert in Bolsward.

Italiaanse Renaissance-muziek

Na zijn studie maakte hij de keuze om zich te specialiseren in Italiaanse Renaissance-muziek. Hij kreeg les in Italië, waar zijn talent ook werd opgemerkt. Begin jaren '80 werd Tamminga benoemd als bespeler van twee historische orgels in de San Petronio in Bologna.

Hij mocht spelen in de mis. Voor sommige Italianen was het een doorn in het oog: een buitenlandse protestant die op één van de mooiste orgels van Italië mocht spelen. Maar voor Tamminga was het een grote kans.