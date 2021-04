Meeste avondklokboetes uitgedeeld in gemeente Leeuwarden

De meeste avondklokboetes in Fryslân zijn uitgedeeld in de gemeente Leeuwarden. Daar zijn de afgelopen drie maanden 886 boetes gegeven aan mensen die zich niet aan de avondklok hielden. Dat blijkt uit een overzicht op de website van de politie. De avondklok ging aanvankelijk om negen uur in en later werd het tien uur.