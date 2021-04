VIDEO: Glas-in-lood-kunstwerk ter nagedachtenis aan de oorlog geplaatst in Leeuwarden

Voor een jubilerende oorlogsstichting in Leeuwarden was het deze donderdag een bijzondere dag. De Stichting Friesland 1940-1945 bestaat 75 jaar en daarvoor is een kunstwerk gemaakt van glas-in-lood. De drie ramen ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog werden donderdag geplaatst in de muur van de voormalige gevangenis De Blokhuispoort. Het werk is ontworpen door kunstenaarsduo Gerard Groenewoud en Tilly Buij. Kijk hier naar het zetten van het glas.