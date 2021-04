Raadsleden verbijsterd over besloten geitenhouderij-overleg Weststellingwerf

Volgens Mulder kwam dit met name omdat men bang was voor een grote toestroom van geitenhouderijen. Landelijk mag dat op veel plekken al niet meer, maar in Weststellingwerf was er nog wel ruimte voor in het bestemmingsplan. "Het argument was: als men in andere regio's zou weten dat er hier een hiaat zit in de omgevingswet, dan zouden er wel 200 aanvragen kunnen komen van agrariërs die om willen schakelen naar een geitenhouderij. Die zijn meer rendabel dan veehouderijen. Daarom wilde men dat er geen nieuwe aanvragen in behandeling konden worden genomen."

Geen slapende honden wakker maken

Het college wilde dus geen slapende honden wakker maken. Het verzoek van het college verbaasde ook Ronald Westenberg van D66. "Het stuitte mij tegen de borst. Dit is een normaal onderwerp, dat niet achter gesloten deuren hoort. Het dient besproken te worden. Daarom hebben wij gezegd: aan deze manier van politiek bedrijven doen wij niet mee. De reden is dat de angst regeert: stel nou dat iedereen hier in Weststellingwerf een geitenhouderij wil beginnen."

Consequenties dragen

Er werd door de gemeente een onderzoek aangehaald waarbij verklaard werd dat geitenhouderijen een risico voor de volksgezondheid zijn. Westenberg: "Dat gaat ons te ver. Als verstandige mensen hebben wij die bestemmingsplannen opgesteld. Als die ruimte bieden voor zulke dingen, dan hebben we het niet goed of bewust op papier gezet. Dan zijn de consequenties voor ons. De boel staat nu tijdelijk op slot." Er lopen enkel nog drie aanvragen die er al waren. Twee voor omzetting van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij in Boijl en De Hoeve, en een van een geitenhouderij in Oldeholtpade. "Die verzoeken lopen nog. Maar de rest gaat niet door," zegt Westenberg.