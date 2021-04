Hotel in Wolvega stoort zich aan overlast bij Vlinderslag-gebied

Het hotel van Van der Valk in Wolvega stoort zich aan vandalisme, overlast en afval op de naastliggende Vlinderslag, een zwemplas met een strandje. Bezoekers van het hotel ergeren zich aan jongeren die er omhangen. Volgens het hotel menen sommige mensen dat Van der Valk verantwoordelijk is voor het opruimen, maar in een verklaring wijst het hotel erop dat het om openbaar gebied gaat dat eigendom is van de gemeente.