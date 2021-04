Leeuwarden schept ruimte: auto's uit binnenstad, fietsplekken en hekken Prinsentuin

De zaterdagmarkt aan de Nieuwestad komt op de straat te staan, in plaats van op de stoep. Zo kunnen wandelaars dus ook over de weg. Verder wil de gemeente centrale fietsenstallingen, zodat er op de stoepen in het winkelgebied ook meer ruimte ontstaat.

Eenrichtingsverkeer

De gemeente zegt ook eenrichtingsverkeer te kunnen instellen aan de Kleine Kerkstraat, Lombardsteeg, Doelesteeg en de stille kant fan de Nieuwestad. Deze straten zijn smal en vaak druk.

Prinsentuin en Schrans

Om de Prinsentuin heen kunnen hekken worden geplaats en in het park worden gastheren ingezet voor toezicht op drukte en het houden van de 1,5 meter afstand. Als het te druk is, kan het park worden afgesloten. Op de Schrans worden fietsenstallingen geplaatst naar centrale locaties op de parkeervakken in de middenstrook. Zo ontstaat er meer ruimte op de stoepen.