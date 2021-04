Meer dan tweeduizend fans bij Cambuur-De Graafschap: "Dit is misschien wel het mooiste"

De promotie is behaald, de titel is binnen. Je zou zeggen dat Cambuur nergens meer voor speelt, maar dat is volgens trainer Henk de Jong niet waar. De club wil de laatste drie wedstrijden 'gewoon' winnen en ook de vierde periodetitel op zijn naam schrijven. Cambuur start met dezelfde basisspelers als de laatste weken, vertelt De Jong: "We gaan gewoon spelen om te winnen. Dat moet ook. Dat zou Mike Snoei zelf ook doen."

Alleen Jamie Jacobs en Stanley Akoy ontbreken vanwege een blessure bij de selectie, die ontspannen toeleeft naar de confrontatie met de nummer twee van de eerste divisie. Dat merkt ook Michael Breij. De sfeer is heel anders, want we hebben ons doel behaald. Maar we moeten gewoon voor de drie punten spelen. Als het wat slapper is, moeten we elkaar ook gewoon terechtwijzen."

De Jong heeft op de trainingen van deze week wel geprobeerd om zijn spelers op scherp te zetten. Hoe precies? "Zo nu en dan even lekker mopperen. Maar, ik ben ook niet gek. Het kan beide kanten op. Het kan ook heel goed lopen." Zorgen over de inzet van zijn ploeg heeft De Jong echter niet. "Ik vertrouw mijn jongens honderd procent."