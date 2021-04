Rabobank sluit kantoren in Bolsward, Joure en Lemmer

Reden voor de sluiting is dat steeds meer klanten bankzaken online regelen en steeds minder mensen een bankkantoor bezoeken. De coronacrisis heeft die ontwikkeling versneld.

Klanten kunnen in de omgeving nog wel terecht bij het Rabobank-kantoor in Sneek. Bankzaken kunnen zij telefonisch regelen, online of met de Rabo App. Rabobank werkt aan een mogelijkheid om bij klanten langs te gaan als zij zelf de deur niet uit kunnen.

De automaten van de Rabobank in Bolsward, Lemmer en Joure worden vervangen door automaten van Geldmaat. Geldmaat plaatst in de regio nog een aantal extra automaten voor het storten en opnemen van geld.