Omrop TIP: Trek hem over de streep!

'Lûk him oer de streek'

In de touwtrekcompetitie laten vijf mannelijke en vier vrouwelijke touwtrekploegen zien wat ze in hun mars hebben. Maar het is niet zomaar touwtrekken. De deelnemers moeten in anderhalve minuut een Omrop Fryslân-vrachtwagen over een afstand van maximaal 100 meter trekken. Een echte uitdaging. Sterkste man Wout Zijlstra is tijdens de spannende strijd hoofdscheidsrechter. Hij zal zijn strenge, maar rechtvaardige oordeel geven.