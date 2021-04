Schilders staan voor grote klus bij molen De Jager in Woudsend

Dat de molen echt toe is aan een opknapbeurt is goed te zien als je dichterbij het monument komt. Hier en daar bladert de verf van het hout af, en hogerop in de buurt van de wieken is zelfs de kwaliteit van het hout hard achteruit gegaan.

De laatste keer dat het monumentale hout onder handen werd genomen, is tien jaar geleden, en dus was het de hoogste tijd om De Jager weer in de steigers te zetten. De professionele schilders zijn al begonnen met het werk. Zij worden later in de maand mei bijgestaan door tientallen vrijwilligers. Het is de bedoeling dat zij in één weekend een heel stuk van het grotere schilderwerk voor hun rekening nemen.

Met de subsidie van het Molenfonds kan financieel een grote slag wiorden gemaakt. En het geld is ook zeer welkom bij de molen, want in deze coronatijd komen er minder giften binnen. De vrijwilligers hopen dan ook dat andere subsidieorganisaties het voorbeeld van het molenfonds volgen. Om dan uiteindelijk deze zomer weer helemaal tiptop in orde open te kunnen gaan.