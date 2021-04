Jubileumeditie Sneekweek opnieuw afgelast; organisatie zoekt alternatief

Vorig jaar zou de Sneekweek voor de 85ste keer worden gehouden, maar de jubileumeditie werd in verband met het coronavirus doorgeschoven naar dit jaar. De traditionele kermis op het Martiniplein ging in 2020 wel door.

Onderdelen niet scheiden

Dit jaar zou de feestweek wel doorgaan. De organisatie ziet echter opnieuw geen mogelijkheid om de Sneekweek in zijn oorspronkelijke vorm door te laten gaan. De Sneekweek bestaat namelijk uit een aantal vaste evenementen. Op de eerste dag, de vrijdag, is de feestelijke opening in het theater, gevolgd door De Vlootschouw. Daarnaast zijn er in de week die erop volgt zeilwedstrijden op het Sneekermeer en verschillende festiviteiten in de stad, waar meestal duizenden toeschouwers op afkomen.

Die onderdelen zijn volgens de organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden. De organisatie wil die onderdelen niet van elkaar scheiden zodat ze beter binnen de coronamaatregelen passen en heeft daarom besloten de feestweek volledig te schrappen. "Dit A-merk en bijbehorende invulling moet je koesteren. Kan dit niet, dan organiseer je geen Sneekweek", zeggen de stakeholders.

Alternatieve invulling

De betrokken partijen kijken nu naar een eigen alternatieve invulling binnen de mogelijkheden die er zijn. De Koninklijke Watersportvereniging Sneek overweegt wedstrijden te organiseren op het Sneekermeer.

In de binnenstad buigen de gemeenschappelijke organisatoren - de Vereniging Ondernemend Sneek, Stichting uit in Sneek en Sneek Promotion - zich in overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân over een alternatief (cultureel) programma in de maanden juli en augustus.

De plannen zijn onder voorbehoud van de ontwikkeling van het coronavirus en de kabinetsmaatregelen.