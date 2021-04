Achtste Friese vaccinatielocatie geopend in Appelscha

Burgemeester Oosterman is tevreden dat inwoners van zuidoost-Fryslân nu ook dichtbij huis hun vaccinatie kunnen halen. Hij prees de inwoners van zijn gemeente omdat die zich goed aan de coronamaatregelen hebben gehouden. "We hebben weinig boetes hoeven uitdelen, al was het soms druk in de natuurgebieden."

Toch zijn er in Ooststellingwerf nog te veel besmettingen, vindt Oosterman: "We zijn er nog niet." Directeur Margreet de Graaf van GGD Fryslân is blij dat alle inwoners van Fryslân op korte afstand van een vaccinatielocatie wonen.

Zodra er voldoende vaccin is, kan de GGD in de provincie 77.000 prikken per week zetten. Op dit moment zijn dat er 20.000 per week. In de tennishal in Appelscha worden eerst 250 tot 300 prikken gezet. Dat gaat later richting de 1.000 prikken per dag.