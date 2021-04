PODCAST Smokkelbern #4: "Ze zijn een leven lang bij me gebleven"

Na de oorlog mist de Joodse Jetty van der Hoek haar Friese onderduikfamilie zo erg, dat de drie zusters en broer naar Zeist verhuizen, om altijd bij Jetty in de buurt te blijven. In aflevering 4 van de podcast Smokkelbern, over Joodse onderduikkinderen in Fryslân, vertelt Jetty van der Hoek haar verhaal.

Beluister de podcast: