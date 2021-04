Weststellingwerf moet drie geitenhouderijen mogelijk toestaan, ondanks stop

Het bestemmingsplan van 2014 staat geitenhouderijen in de gemeente toe, onder voorwaarden. Vanaf 23 april is er een geitenstop van kracht, een voorbereidingsbesluit om een wijziging van het bestemmingsplan te kunnen voorbereiden. Die stop geldt een jaar en daarmee koopt de gemeente tijd om een besluit te kunnen nemen.

Het besluit van de raad is genomen vanwege een opvallende toename in het aantal aanvragen van vergunningen voor nieuwe geitenhouderijen of uitbreiding van bestaande bedrijven. Dat komt doordat er in de meeste andere gebieden een verbod is.

Besloten

De gemeenteraad werd in besloten vergadering geïnformeerd, maar daar waren sommige raadsleden verbaasd over. Andere partijen hebben moeite met de keuze. Zo zag de VVD liever dat erover werd gesproken in het openbaar, mede vanwege het belang van het onderwerp in de gemeenschap.

Verklaring

De fracties van SDW, GroenLinks en CDA hebben met een verklaring uitgelegd waarom ze deze vergadering besloten willen houden. "Vóór de invoering van nieuwe wet- en regelgeving of aanscherping ervan, zijn er voorbeelden van ondernemers die nog snel via een kort mailtje gebruik weten te maken van de oude regelgeving. Voor de duidelijkheid: dat mag! Het is volkomen legaal. Maar wil je dit anticiperen door ondernemers vóór zijn dan is het een absolute voorwaarde om een dergelijk besluit in het geheim te nemen," zo schrijven de fracties.