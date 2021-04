Veenweidevisie roept vragen op bij landbouworganisaties en burgers

Zo'n twaalf bewoners in de Grutte Feanpolder hebben te maken met zulke ernstige funderingsproblemen dat de huizen zo snel mogelijk moeten worden aangepakt. Voor de boerderij van de familie Dekker is dat mogelijk te laat. "Je moet reëel zijn. De schade zit in het dak, in de muren, het gaat lekken. Er is ons gezegd dat de voorgevel er binnen 48 uur uit kan zakken. Onze boerderij heeft geen vijf jaar meer."

Dekker zet daarom in op nieuwbouw op dezelfde plek, als er compensatie komt voor funderingsschade. Zo ver is het echter nog niet. De veenweidevisie gaat op dit moment niet verder dan het inrichten van een funderingstafel, die het probleem moet aanpakken.

Klimaatdemonstratie

Voorafgaand aan de hoorzitting was er een demonstratie van klimaatactivisten voor het provinciehuis. Zij noemen het veenweidegebied 'het Friese regenwoud' en vinden de aanpak van provincie en waterschap te voorzichtig en te langzaam. Donderdagavond is deel twee van de digitale hoorzitting over de veenweidevisie. Dan komen nog eens veertien sprekers aan het woord.