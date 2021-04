Advocaat Kamsma: "Vliegbasis schadelijk voor natuur, maar Defensie houdt cijfers geheim"

Defensie heeft de vergunning aangevraagd bij het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voor activiteiten in de lucht en op de grond. Kamsma wil graag precies weten wat voor activiteiten dat zijn. "Maar dat is staatsgeheim. Geluidsrapporten, vliegbewegingen, het wordt allemaal niet verteld."

Volgens Kamsma is er zeker sprake van schade voor de natuur. "Daar is iedereen het wel over eens. De F-35 maakt meer lawaai en stoot meer stikstof uit dan de F-16. Dan wordt er een verhaal omheen gebouwd dat de F-35 dan minder zal vliegen, zodat de overlast gelijk blijft. Maar als wij geen cijfers krijgen over het aantal starten en landingen, dan is dat niet te controleren."

Landsbelang

Kamsma gaat een zogeheten zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit van LNV. Ze hoopt dat de zaak uiteindelijk bij de rechter komt, zodat er op veel vragen antwoord komt. de advocaat denkt echter dat de vergunning voor de vliegbasis er wel zal komen. "Daarvoor is het landsbelang te groot."

Wat er in en rond de vliegbasis gebeurt, houdt de omwonenden al jaren bezig. Volgens Kamsma heeft de mogelijke vergunning vergaande gevolgen voor die mensen. "Het is duidelijk dat de omwonenden de laatste jaren meer overlast van de basis hebben, met name door de F-35. Dan vind ik het raar om te lezen, dat wat er nu zal worden vergund door LNV nog meer geluid en stikstof zal produceren. Dan denk ik dat mensen zich zorgen moeten maken."