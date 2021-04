Professor Jensma: "Managen van minderheden is dé uitdaging van deze tijd"

Het is heel interessant om de Friese taal en cultuur te bestuderen in een bredere context van minderheden en meertaligheid. Dat stelt professor Goffe Jensma, die aan de Rijksuniversiteit van Groningen is verbonden aan de opleiding Minorities & Multilingualism. In deze opleiding leer je over meertaligheid, maar ook over minderheden en diversiteit in de breedste zin van het woord. "We leven niet meer in de 'stabiele' wereld van een paar decennia geleden. Er zijn veel bewegingen gaande en dat vraagt om oplossingen voor vraagstukken over diversiteit."