Oud-topturnster Berber van den Berg geschrokken van rapport over misstanden turnwereld

Doortrainen met blessures, aanzetten tot ongezond gewichtsverlies, intimidatie, manipulatie, chantage en isolatie. Twee derde van de oud-turnsters die hebben meegedaan aan een grootschalig onderzoek naar misstanden in de turnwereld, heeft te maken gehad met gedrag dat grensoverschrijdend was. Dat blijkt uit het rapport over de misstanden, dat werd uitgevoerd in opdracht van turnbond KNGU.

Van den Berg, eerder actief als topturner en nu psychologe, heeft zich in het rapport verdiept. Ze is geschrokken van de cijfers, maar niet van wat er gezegd is. "Zoals het vroeger was, met de oude cultuur en met name voor 2006, schrik ik niet van wat er gezegd wordt. En dat is misschien wel het meest erge eraan."

Keihard

Volgens Van den Berg was de turnwereld hard en was er veel controle. "Het was keihard, daar was ik zelf ook onderdeel van, en dan weet je niet beter. Heel veel uren maken. Als je pijn hebt, probeer je je pijngrens te verleggen. Het gewicht speelde ook een grote rol. Destijds deden de trainers de weegschaal, nu wordt dat door specialisten en diëtisten gedaan."

Dat trainers daarmee doorgingen, kwam volgens haar doordat het goede prestaties opleverde. "De oude cultuur, en ook hoe trainers daarin opgeleid werden en besmet werden met elkaar, had succes. Dus dan ga je daarmee door, natuurlijk." De afgelopen vijftien jaar is die harde turnwereld erg veranderd en verbeterd, zegt Van den Berg.

Kritiek op KNGU

De onderzoekers zijn ook kritisch over de rol die de turnbond KNGU heeft gespeeld. Er zijn door de jaren heen veel meldingen geweest over misstanden en die heeft de turnbond niet serieus genomen. "Plus de nazorg als een sporter stopt, dat geldt niet alleen voor turnen maar voor elke sport. Die nazorg mag er echt wel zijn, want het bekende zwarte gat is voor heel veel mensen wel van toepassing", zegt Van den Berg.

Het zou volgens het rapport ook een goede zaak zijn wanneer er een raad van turnsters of ouders komt en dat een vertrouwenspersoon goed geïntegreerd wordt. "Ik denk dat bij heel veel bonden die vertrouwenspersoon er wel is, maar dat je als sporter zijnde vaak én geen idee hebt wie dat is én geen idee hebt dat die er überhaupt is", stelt Van den Berg.

Open cultuur valt weg

Volgens haar is het zonde dat Gerben Wiersma uit Heerenveen in maart is opgestapt als bondscoach van de turnvrouwen. "Dat is echt balen, want hij is een van degenen die ervoor heeft gezorgd dat de turnsport veel meer bij elkaar kwam, dat er veel meer stages waren en dat de turnsters samen gingen trainen, maar ook dat trainers meer gingen samenwerken. Echt, die open cultuur valt nu helemaal weg."