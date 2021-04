Bruggen en sluizen Polderhoofdkanaal komend vaarseizoen langer open

In voorgaande jaren konden boten in het Polderhoofdkanaal na 17.00 uur niet meer onder de bruggen door en door de sluizen varen. Dat kan nu tot 20.00 uur. Een flinke meevaller voor de plaatselijk belangen van beide dorpen. "Het is geweldig nieuws", zegt voorzitter Fokke de Roos van Plaatselijk Belang Nij Beets. "Als je een beperkt kanaal hebt wat openingstijden betreft, kun je daar niet zoveel mee natuurlijk."

Volgens De Roos is het een uitkomst voor het watertoerisme. "Je kunt in ieder geval tot acht uur weer uit het kanaal komen. Want als je er in ligt, kun je er niet uit als het niet bediend wordt. Stel je voor dat je naar Earnewâld wilt of naar Grou, dan lig je daar met een sloepje. Je kunt geen kant op. Dan kun je met de taxi naar huis." Zoiets kwam geregeld voor, zegt De Roos. "Dat is natuurlijk niet leuk, dat is geen reclame voor het kanaal."

De aangepaste tijden sluiten ook aan op de openingstijden van de bruggen in Grou en Akkrum. Volgens wethouder Rob Jonkman van Opsterland doet de gemeente er alles aan om de pleziervaart zo aantrekkelijk en makkelijk mogelijk te maken voor de inwoners en recreanten die via de Turfroute het Polderhoofdkanaal op willen. Wethouder Felix van Beek van Smallingerland noemt De Veenhoop een aantrekkelijke schakel tussen de Alde Feanen en Súdeast-Fryslân.