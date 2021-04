Compromis dorpshuis en uitbater café Baard, caféhouder Prins wil "nokken"

Er is een oplossing voor de toekomst van het café in Baard. De uitbaters die er nu in zitten, wilden eruit, maar de nieuwe partij moest daarvoor wel met geld over de brug komen. En daar liep het spaak. In een brief aan de dorpsbewoners schrijft de Stichting Dorpshuis Baard deze week dat er overeenstemming is bereikt. Caféhouder Cobus Prins houdt ermee op.