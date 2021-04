Leerlingen Comenius Mariënburg doen examen in Leeuwarder ijshal

Het lijkt allemaal heel echt tijdens het proefexamen. De regels zijn deze woensdagochtend precies hetzelfde en er wordt ook echt een toets gemaakt. "Wij willen de leerlingen hiermee echt alvast het gevoel geven van hoe het er straks aan toe gaat", vertelt docent Matthijs van der Steege van het Comenius. "Dat ze straks weten hoe het is om zolang achter elkaar bezig te zijn en hoe het allemaal in zijn werk gaat met eten en drinken en naar de wc gaan."

Maar ook voor de docenten en begeleiders is het dit jaar noodzakelijk om eens te zien hoe het op zo'n andere locatie gaat. "We zitten nu in de ijshockeyhal en dat is voor ons natuurlijk ook even uitvinden hoe het allemaal in zijn werk gaat. Hebben we bijvoorbeeld genoeg ruimte ingepland en zijn de looproutes duidelijk?"