Alle volwassen eilanders krijgen eind mei eerste coronavaccin

GGD Fryslân heeft ervoor gekozen om de inwoners van 18 tot 60 jaar op het eiland het vaccin toe te dienen, zodat ze zelf niet hoeven te verplaatsen. De bewoners krijgen een uitnodiging over de post en kunnen vervolgens bellen voor een afspraak. De eilandbewoners krijgen het Pfizervaccin toegediend.

De GGD Fryslân verwacht dat 6000 eilanders via de gemeente een uitnodiging krijgen. Bewoners die al eerder een uitnodiging van het RIVM hebben ontvangen, kunnen deze nieuwe uitnodiging als niet verzonden beschouwen.

Voorsprong voor eilanden

Met het prikken van de vaccins lopen de eilandbewoners voor op andere gemeenten. Op Schiermonnikoog heeft inmiddels 40 procent van de inwoners twee inentingen gehad. Op Ameland, Terschelling en Vlieland is dat tussen de 25 en 30 procent.

In de Friese gemeenten aan de vaste wal schommelt het percentage dat twee vaccinaties van de GGD heeft gehad rond de 5 procent. Tussen de 13 en 19 procent heeft één prik gehad. Daarnaast is er aan de vaste wal nog een grote groep die bij via de huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen één of twee keer is gevaccineerd.