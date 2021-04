Weststellingwerf geeft geen toestemming voor geitenhouderijen

De gemeente neemt deze maatregel omdat uit onderzoek blijkt dat mensen die in de omgeving van een geitenhouderij wonen, vaker longontsteking hebben. Het RIVM doet daar momenteel een vervolgonderzoek naar. Daarom geldt in de meeste provincies een geitenstop, behalve in Fryslân en Groningen.

In Weststellingwerf zijn de laatste tijd meer verzoeken tot het beginnen van een geitenboerderij binnengekomen. Die kwamen van mensen van buiten de gemeente. Voor de gemeente staat de gezondheid van de inwoners voorop en daarom is er nu een tijdelijke geitenstop ingesteld van een jaar.