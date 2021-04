Oudemirdum na bosrellen: "Blijkbaar is, op het kampvuur na, bij iedereen het licht uitgegaan"

"Ik had niet verwacht dat het zo zou gaan. Ik zat met een vriendin gezellig te picknicken. Om een uur of 7 wilden wij naar huis. Toen zagen we dat er rook boven het bos uitkwam. Wij erheen, want we wilden kijken wat er aan de hand was. Ik had het niet zo in de gaten, maar ineens was er politie. Ik zag mijn jongere broertje verderop staan en wilde hem daar weghalen."

Toen kwam ze onbedoeld tussen de politie en de anderen in te staan. "Ik wist niet meer welke kant ik op moest. Toen ben ik met mijn handen omhoog op de politie afgelopen en toen kreeg ik klappen." Ze vindt het jammer dat het zo uit de hand gelopen is, maar legt de verantwoordelijkheid ook bij zichzelf. Ze had eerder weg moeten gaan, vindt ze.