Motie ChristenUnie tegen 'zonnepanelen gemaakt met 'Oeigoerse dwangarbeid'

Fractievoorzitter Wiebo de Vries wil de inwoners van Fryslân bewust maken van de grote kans dat bij de productie van Chinese zonnepanelen gebruikt gemaakt is van Oeigoerse dwangarbeid. "Het is een lastige kwestie", zegt De Vries. "Veel mensen zijn met duurzame energie bezig, maar je wil natuurlijk geen producten kopen die gemaakt zijn met hulp van dwangarbeid."

Silicium uit Xinjiang

De provincie moet hier bij het eigen inkoopbeleid scherp in zijn, vindt de ChristenUnie. De Vries heeft zelf al jarenlang zonnepanelen op het dak, maar kan tot zijn eigen frustratie niet uitsluiten dat die gemaakt zijn met behulp van dwangarbeid. "Ik heb mij er toen niet in verdiept. Nu blijkt maar weer dat je daar niet scherp genoeg op kunt zijn. Ik zou het nu wel heel graag willen weten."

Importeurs en installateurs van zonnepanelen in Nederland hebben vaak wel zicht op waar de zonnepanelen vandaag komen en hoe die gemaakt worden, maar niet op het winnen van grondstoffen, vertelt De Vries. Van de onmisbare grondstof silicium komt 80 procent uit China, vooral uit de provincie Xinjiang. Daar wonen met name Oeigoeren. Silicium is het materiaal dat het zonlicht omzet in elektriciteit en zodoende een onmisbaar onderdeel van zonnepanelen.