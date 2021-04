Friese terrassen zijn weer open: "Biertje erbij, zonnetje, wat wil je meer"

Leeuwarden

In Leeuwarden heeft een huisbaas een groep studenten, die op kamers zitten in de stad, uitgenodigd voor een drankje op het terras. Hij wil naar eigen zeggen de studenten en de ondernemers 'een hart onder de riem steken'. Met de uitnodiging aan de studenten wil hij laten zien dat er ook positieve dingen gebeuren in coronatijd.

Even verderop in de stad zit verslaggever Auke Zeldenrust op het terras van café De Rus. Om 12.00 werd ook daar het eerste biertje geserveerd aan de stamgasten. "Mooi weer, goed terras, het bier smaakt. Ik heb het vooral in het begin heel erg gemist", zegt vaste gast Herman. Eigenaar Guido de Mari is ook blij met de bekende koppen: "Het is goed om iedereen te zien, dat is heel fijn. We hebben ook wat ballonnen opgehangen, want ook al is het anders, we maken er toch weer een feestje van."