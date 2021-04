Trainer Ferried Naciri na twee jaar weg bij Aris

Naciri heeft twee jaar de leiding gehad bij Aris. Beide seizoenen werden afgebroken door de coronacrisis. Vorig seizoen haalde Naciri met de Leeuwarder basketballers nog wel de bekerfinale, maar die is door de coronamaatregelen nooit gespeeld.

Dit seizoen stelde Aris teleur. De ploeg plaatste zich niet voor de play-offs. In het bekertoernooi kwam Aris helemaal niet in actie. Dat toernooi zou afgelopen weekend beginnen, maar Aris meldde zich af vanwege een corona-uitbraak in de selectie.